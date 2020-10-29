تراند اليوم : راحوا المهرجان وكورونا اخدتهم بالأحضان..حقيقة إصابة الفنانين بالجونة

اصرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على التكيف مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وأقامت فعاليات الدورة الـ4، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وانطلقت بالفعل فعاليات النسخة الرابعة مساء الجمعة الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتدابير أمنية عالية المستوى، إلا أن الزحام الكبير ليلة افتتاح المهرجان، أثار المخاوف من انتشار عدوى كورونا بين الضيوف الذين جاءوا من أغلب دول العالم.

وزادت موجة الجدل بعد إعلان الفنانة المصرية أمينة خليل والممثل اللبناني نيقولا معوض بإصابتهما بكورونا، كما انتشرت أنباء حول إصابة الفنانة المغربية ميساء مغربي بالفيروس أيضا.

وترددت أنباء تفيد بأن كورونا انتشر بين عدد كبير من ضيوف المهرجان، وأن بعض النجوم غادروا المهرجان قبل حفل الختام تفاديا لخطر كورونا القاتل.

أمينة خليل

بعد اليوم الأول من انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، صرحت الفنانة المصرية أمينة خليل بأنها كانت مصابة بكورونا وأنها امتثلت للشفاء، وانقلبت الدنيا رأسا على عقب بعد هذا التصريح.

وانتشرت أخبار كثيرة تفيد بأن أمينة خليل جاءت للمشاركة في المهرجان وهي مريضة بكورونا، وأنها لا تقدر معنى المسؤولية ولا تعبأ بحياة الآخرين.

في المقابل لم تلتزم أمينة خليل الصمت ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع “أنستقرام”، قالت خلاله لمروجي هذه الأخبار: “توقفوا عن ترديد الشائعات، كان عندي كورونا الشهر الماضي، وبعد 14 يوما من العزل داخل البيت، امتثلت للشفاء، وقبل المهرجان قمت بعمل تحاليل كثيرة، وأثبتت شفائي التام، لست إنسانة مستهترة حتى أشارك في مهرجان وأنا مصابة”.

نيقولا معوض

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وكشف الفنان اللبناني نيقولا معوض في مقابلة تلفزيونية ليلة افتتاح الجونة السينمائي عن حكاية إصابته بكورونا قائلا: “كنت مصابا بكورونا وشفيت، أنا أكيد أحترم وأقدّر الناس التي تتحدث عن إصابتها، وليس فقط عن كورونا، لكن أنا لا أنشر قصصا كثيرة عن حياتي على السوشيال ميديا، وتأثير كورونا كان صعبا جدا في أول 3 أيام، ثم أصبحت الأمور على ما يرام”.

ميساء مغربي

في اليوم الثالث من فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انتشرت شائعات داخل المهرجان تؤكد إصابة النجمة المغربية ميساء مغربي بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من عدم وجود أعراض ظاهرة على الفنانة المغربية، أصر الفريق الطبي بالمهرجان على خضوع النجمة للكشف الطبي، وعمل التحاليل اللازمة لها.

وكانت المفاجأة أن نتيجة التحاليل جاءت سلبية، وأن ما حدث نتيجة شائعات، وعلى إثر هذه الواقعة غادرت ميساء مغربي المهرجان ولم تنتظر حفل الختام.

وبدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار “سينما من أجل الإنسانية” نحو 65 فيلما من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة.