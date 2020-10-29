تراند اليوم : قريبا .. ستيفاني صليبا تخوض أولي تجاربها السينمائية في مصر – فيديو

كشفت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا عن استعداداها لخوض أولى تجاربها السينمائية

قالت ستيفاني في حوارها مع الإعلامي إيلي نخلة ببرنامج The insider بالعربي، على تليفزيون دبي، إن هذا العمل هو ثاني عرض يقدم لها في مصر، مشيرة الى أنها رفضت العرض الأول بسبب خوفها من الكوميديا ولحرصها على أن تكون إطلالتها الأولى في السينما لها ثقل فني.

من جهة أخرى، أكدت ستيفاني أنها ستبدأ قريبا تصوير مسلسل عربي مشترك من 60 حلقة، في لبنان، من بطولة نجم سوري كبير (رفضت ذكر اسمه) إلى جانب ممثلين لبنانيين.

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مسلسل ستيفاني الجديد سيكون تشويقي درامي، وبحسب قولها لم تستطع التوقف عن قراءة الحلقات عندما وصلها السيناريو بسبب حبكته القوية.

على صعيد آخر، أعلنت ستيفاني أنها لم توقع حتى اليوم على عمل رمضاني لموسم 2021، مشيرة الى أنها ممكن أن تعيد ثنائيتها مع عابد فهد للمرة الثالثة بالرغم من عدم نجاح مسلسلهما العام الماضي.

وأشارت الى أنها شعرت بخيبة أمل نتيجة عدم وصول مسلسل “الساحر” إلى الجمهور بالطريقة المناسبة، مؤكدة أن تركيزها اليوم سيكون على النص أكثر من تركيزها على من سيلعب بطولة العمل، مشيرة إلى أن مصير الـ 15 حلقة المتبقية من مسلسل “الساحر” مجهول.