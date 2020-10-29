تراند اليوم : علي واحدة ونص .. فيفي عبده نشرت طاقة إيجابية في قعدة رجالة – فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده إن ربات البيوت يفتحن صفحتها على مواقع التواصل عندما يشعرن بالاكتئاب، فيضحكن مع فيديو خفيف الدم تنشره، أو مع رقصة حلوة تقدمها.

وأوضحت فيفي عبده، خلال حوارها مع الفنان قيس الشيخ نجيب في برنامج “قعدة رجالة”، أنها تتابع على مواقع التواصل كل فنان تحبه، حتى إذا لم يكن من متابعيها، وتكون راغبة في مساعدته على فهم الميديا، وهي تركز اهتمامها على تطبيق إنستجرام، حيث يمكنها مشاركة كل ما يهم متابعيها.

وعمّا إذا كان مستخدمو مواقع التواصل يبالغون في نشر الكتابات والصور عليها، ربما بسبب شعورهم بنقص الاهتمام، قالت فيفي عبده إن البعيد عن العين بعيد عن القلب، وهي مع النشر لكن ليس بطريقة مبالغ فيها، ومع نشر ما يحبه المتابعون وينتظرونه منها.

وأضافت فيفي عبده أنها تحب نشر رقصاتها لأنها تحب الرقص جدا، وتخرج من خلاله طاقتها، وهي تعطي بما تنشره إيجابيات ولا تضر أحدا.