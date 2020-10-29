فيديو| أحمد السقا: نفسي أعمل "تيمور وشفيقة 2".. وهذا موقفي من الجزء الثاني لـ "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

رنا صلاح الدين - عبر الفنان المصري أحمد السقا عن رغبته الشديدة في تقديم جزء ثاني من فيلم "تيمور وشفيقة"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشاركه بطولته النجمة منى زكي.

السقا قال، في لقاء له ببرنامج "The insider بالعربي": "نفسي أعمل "تيمور وشفيقة" الجزء التاني، نفسي جدا"، وعن أسباب عدم تحقيقه هذا الحلم حتى الآن، قال إن هناك معطيات مختلفة للسوق، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون الجزء الثاني أقوى من الأول.

وعبر الفنان هاني رمزي، الذي شارك السقا اللقاء، عن رغبته في مشاهدة الجزء الثاني من "تيمور وشفيقة"، ووصفه بالفيلم الخطير.

أما عن موقفهما من المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميكية، أكدا أنهما سمعا بالفعل عن رغبة محمد هنيدي وشركة الإنتاج في تقديم جزء ثاني من الفيلم، مشددين على أنهما سيوافقان على المشاركة به في حال تنفيذه.