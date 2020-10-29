بالصور.. لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الفنانة الشابة على ظهر يخت

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية لقاء سويدان بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة الفنانة الشابة "جومانا فؤاد"، على ظه يخت. لقاء شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهرا فيها بإطلالات سوداء أنيقة. لقاء سويدان وابنتها الفنانة المصرية أحضرت لابنتها قالب تورتة كبير يحمل الكثير من الالوان، ووضعت بها شموع تحمل رقم "16" وهو عمر ابنتها. Advertisements لقاء سويدان وابنتها لقاء وجهت تهنئة خاصة لابنتها، حيث كتبت: "عيد ميلاد سعيد ابنتي الجميلة جومانا"، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من متابعيها. لقاء سويدان وابنتها يذكر أن جومانا فؤادن ابنة الفنانة لقاء سويدان، قد شاركت في عملين دراميين، وهما: "ذهاب وعودة" بطولة أحمد السقا، و"ضد مجهول" بطولة غادة عبدالرازق.

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