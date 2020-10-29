بالصور.. محمد ثروت يظهر مع زوجته الفنانة على السجادة الحمراء ببدلة ميكي ماوس

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري محمد ثروت على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته الفنانة الشابة منى جمال.

محمد ثروت وزوجته منى جمال

ثروت خطف الأنظار على السجادة الحمراء ببلة طبع عليها الكثير من صور "ميكي ماوس"، وارتدى تحتها تيشيرت أسود وبنطلون اسود، ووضع نظارة حمراء على عينيه.

محمد ثروت وزوجته منى جمال

Advertisements

بينما أطلت زوجته الفنانة منى جمال بفستان أسود أنيق، فوقه "بليزر" باللون الأحمر، وتكت شعرها الأصفر منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج كثيف.

محمد ثروت وزوجته منى جمال

يذكر أن الفنان محمد ثروت ينتظر عرض أحداث أفلامه، وهو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف.

محمد ثروت وزوجته منى جمال