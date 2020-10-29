بالصور.. محمود الليثي ساخرا من قصة شعره الغريبة بمهرجان الجونة: سنوب دوج الغلابة

رنا صلاح الدين - فاجئ الفنان المصري محمود الليثي، الجمهور بظهوره على الريد كاربت في فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بشكل استطاع أن يخطف به الأنظار.

الفنان المصري قرر أن يكون أول ظهو له بعد تعافيه من فيروس كورونا بـ"نيو لوك" جديد ، حيث اختار أن يصفف شعره على طريقة ضفائر الراستا.

محمود الليثي

تسريحة شعر الليثي أثارت الكثير من تعليقات السخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر الفنان انا يشاركهم السخرية، حيث نشر صورة مركبة له مع الفنان العالمي سنوب دوج، وعلق مازحا: "سنوب دوج الغلابة".

محمود الليثي

وكان الفنان محمود الليثى قد أعلن مؤخرا شفائه وأسرته من فيروس "كورونا" المستجد، وحرص على توجيه الشكر لكل من دعمه ودعا له في هذه الفترة الصعبة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

محمود الليثي

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وقال:"فى الوقت ده كنت تعبان بقالى 10 أيام ومكنتش ناوى أكتب عشان مصدرش طاقة سلبية لكن كنت محتاج للدعاء لأن حالة والدتى وزوجتى كانت سيئة جدا".

وأضاف: "الفترة دى فهمتنى حاجات كتير، أن كل حاجة من الممكن تتعوض إلا حب الناس مش ممكن يتعوض أبدا، كان بيجيلى رسايل من ناس ميجمعنيش بيهم أى صلة غير الحب بس.. شكرا لكل شخص حاول يساهم فى تحسن حالتى النفسية".

محمود الليثي

وتابع: "الكورونا موجودة وهي مرض شرس وأعراضه تختلف من شخص لآخر أنا الموضوع كان عندى زى دور برد شديد لكن مع زوجتى ووالدتى كان مختلف وأكثر صعوبة".

وأكمل: "المرض موجود ولا بد ناخد احتياطاتنا أنا كنت مخلى بالى وجالى معرفش إزاى بس ده قضاء الله"، مؤكدا أن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا وخاصة بمستشفيات العزل.

محمود الليثي