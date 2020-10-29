تراند اليوم : بعد أيام من زواجه.. إصابة ممثل مصري بكسر في ذراعه

ظهر الممثل المصري، أمير شاهين مصابًا بكسر في ذراعه، بعد أيام من احتفاله بزفافه.

وكان أمير احتفل بزفافه في مطلع الشهر الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم.



وظهر أمير برفقة زوجته في سادس أيام المهرجان، والتقطا العديد من الصور على السجادة الحمراء. كما ظهر رفقة شقيقته الممثلة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.