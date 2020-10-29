الأحد.. فريق ذكرياتي يُحيي حفلًا بساقية الصاوي

يقدم فريق ذكرياتي، بقيادة رامي أبو الفتوح، حفل موسيقى عربية، يوم الأحد المقبل 1 نوفمبر، على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف بساقية عبدالمنعم الصاوي. يشار إلى أن فريق ذكرياتى يتكون Advertisements من مجموعة من أصوات الرجال والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين المهرة فى الأداء العزفى على الآلات الشرقية المختلفة. من مجموعة من أصوات الرجال والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين المهرة فى الأداء العزفى على الآلات الشرقية المختلفة. جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

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