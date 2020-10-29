وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا يطلقان فعاليات الدورة 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. الأحد

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء الاحد الاول من نوفمبر على مسرح النافورة والتى تتواصل لمدة 10 ايام متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الاسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس .

قالت عبد الدايم ان الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تاتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الابداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس اصرار الوطن على تجاوز التحديات ، واشارت الى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح ، واضافت ان مهرجان الموسيقى العربية احد اذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان ، مشيدة بدور الاوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والاغنية العربية .

تبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الاوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر .

يلى ذلك الحفل الفنى الذى يتضمن مجموعة مختارة من

اعمال عمالقة الفن جمال سلامة ، حلمى بكر ، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى ، أحمد إبراهيم ، سارة سحاب ، إيمان عبد الغنى ، أحمد عفت ، أميرة أحمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، آيات فاروق ، غادة آدم ، سوما .

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من أحمد محسن ، محي صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولى ، أنغام مصطفى ، مازن دراز ، احمد الوزيرى .

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وكذلك يقام على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيى الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ، اما الفاصل الاول فيحييه كل من أجفان ، رحاب عمر ، محمد حسن ووليد حيدر .

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفل يحييها 93 فنان منهم 81 مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى ، سارة سحاب ، احمد ابراهيم ، سوما ، ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، اميرة احمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ، مدحت صالح ، احمد محسن ، محيى صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولى ، انغام مصطفى ، مازن دراز ، احمد الوزيرى ، اجفان ، رحاب عمر ،محمد حسن ، وليد حيدر ،على الهلباوى ، على الحجار ، رضوى سعيد

، ريم حمدى ،امجد العطافى ، كارمن سليمان ، مى فاروق ، عاصى الحلانى ، هانى شاكر ، احمد نافع ، ابراهيم فاروق ، نهاد فتحى ، احمد سعيد ، صابرين النجيلى ، حسام حسنى ، محمد الحلو ، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد ، مصطفى سعد ، امير الرفاعى ، ولاء طلبه ، احمد سعد ، خالد سليم ، فرح الموجى ، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير ، احمد عصام ، اميره سعيد ، حسناء ، رحاب مطاوع ، ايمن مصطفى ، محمد متولى ، وائل ابو الفتوح ، شروق شريف ، السيد وهب الله ، اشرف وليد ، كنزي ، محمد الشرنوبى ، حنان ماضى ، عصام محمود ، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان) ، ندى غالب ، ايه عبد الله ، سعد رمضان (لبنان) ، صابر الرباعى (تونس) ، مصطفى النجدى ، حنان عصام ،احمد صبرى ، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى ، سعيد عثمان ، يحيى عبد الحليم ، اسماعيل صادق .

الى جانب 12 عازف هم عازف البيانو عمرو سليم ، عازف العود باسم درويش ، عازف الاكورديون وائل النجار ، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الاردن) ، عازف العود وليد سلامة ، عازف البيانو حماده النجار ، عازف التشيللو عماد عاشور ، عازف العود ممدوح الجبالى ، عازف الكمان محمد ظهير ، عازفة القانون عفاف شكرى ، عازف التشيللو يحيي المهدي .

كما تشارك 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش ، اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى ، فرقة اوبرا الاسكندريه للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ، فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الي جانب 24 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب ، المايسترو احمد عامر ، المايسترو محمد الموجى ، المايسترو صلاح غباشي ، المايسترو ايهاب عبدالغفار ، المايسترو فاروق البابلي ، المايسترو مصطفي حلمي ، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات .