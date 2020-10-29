بلاك تيما يحتفل بعيد ميلاده الـ 16 على مسرح الساقية نوفمبر المقبل

يعود فريق بلاك تيما مجددًا لجمهور الساقية فى حفل جماهيري بمناسبة عيد ميلاد تأسيسهم السادس عشر يوم الجمعة 6 من نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً على مسرح النهر. تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائه الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده. كانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما". عام 2004 بأعضائه الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده. كانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما". Advertisements يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل : ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك. مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.

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