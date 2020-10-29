بالفيديو: صيني يدخل موسوعة “غينيس” بعدما غطّى جسمه بأثقل عباءة من النحل

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صيني يدخل موسوعة "غينيس"
تمكن صيني من تحقيق رقماً قياسياً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية عندما غطى جسمه بأكثر من 63.7 كيلوغراماً من النحل .
وفي التفاصيل التي أفصح عنها موقع “يو بي أي” الأميركي، أُلقيت أسراب كبيرة من النحل فوق رأس روان ليانغمينغ في مدينة ييتشون بمقاطعة جيانغشي الصينية لجذب الحشرات وجعلها تستقّر على جسمه ووجهه لتغطّيه بالكامل.
وبلغ وزن العباءة 63.7 كيلوغراماً، وهو رقم كافٍ لتسجيل الرقم القياسي العالمي لأثقل عباءة من النحل الحيّ.
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