مايا دياب تتحدى كريستيانو رونالدو… و”تفوز”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب إنها قبلت التحدي الذي أعلن عنه النجم البرتغالي كريستيانو بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع “أنستغرام”، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتمرينات البطن، مؤكدة أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بتمرينات البطن بتجاوز الـ800 عدة، موضحة أنها قبلت تحدي كريستيانو رونالدو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية جمهورها.

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وكان كريستيانو رونالدو، أطلق مبادرة في نيسان الماضي لحث الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشاهد منشور رونالدو عشرات الملايين وتحداه المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم.