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مايا دياب تتحدى كريستيانو رونالدو… و”تفوز”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ ساعتين

مايا دياب

اعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب إنها قبلت التحدي الذي أعلن عنه النجم البرتغالي كريستيانو بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع “أنستغرام”، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتمرينات البطن، مؤكدة أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بتمرينات البطن بتجاوز الـ800 عدة، موضحة أنها قبلت تحدي في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية جمهورها.

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وكان كريستيانو رونالدو، أطلق مبادرة في نيسان الماضي لحث الناس على ممارسة في المنزل خلال جائحة ، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشاهد منشور رونالدو عشرات الملايين وتحداه المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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