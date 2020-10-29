رنا صلاح الدين - شوّقت الفنانة المصرية مي كساب جمهورها للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي تقوم بتصويره حاليا بصورة من الكواليس.
مي ظهرت في الصورة، التي نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، برفقة أحد الأشخاص، وعلقت قائلة: "شيمووو وماظوووو الحقيقي #اللعبه_٢_ليفيل_الوحش.. إستنونا".
جمهو الفنانة المصرية أبدوا تعجبهم من تعليقها، حيث أن الفنان هشام ماجد هو من يلعب دور "ماظو"، وتسائلوا: "فين هشام ماجد؟".
يذكر أن الجزء الاول من مسلسل "اللعبة" حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ومي كساب، وميرنا جميل، وعارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومحمد ثروت، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مي كساب تشوٌق جمهوها لـ "اللعبة 2" بصورة مع "ماظو الحقيقي".. والجمهور: فين هشام ماجد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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