شاهد.. مي كساب تشوٌق جمهوها لـ "اللعبة 2" بصورة مع "ماظو الحقيقي".. والجمهور: فين هشام ماجد؟

رنا صلاح الدين - شوّقت الفنانة المصرية مي كساب جمهورها للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي تقوم بتصويره حاليا بصورة من الكواليس.

مي ظهرت في الصورة، التي نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، برفقة أحد الأشخاص، وعلقت قائلة: "شيمووو وماظوووو الحقيقي #اللعبه_٢_ليفيل_الوحش.. إستنونا".

جمهو الفنانة المصرية أبدوا تعجبهم من تعليقها، حيث أن الفنان هشام ماجد هو من يلعب دور "ماظو"، وتسائلوا: "فين هشام ماجد؟".

يذكر أن الجزء الاول من مسلسل "اللعبة" حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ومي كساب، وميرنا جميل، وعارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومحمد ثروت، وغيرهم.