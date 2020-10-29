بالفيديو..نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز: والدتي أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والدي.. ولا أحد يسأل عنها من الوسط الفني

رنا صلاح الدين - كشف نجل الفنانة عايدة عبد العزيز، شريف أحمد عبدالحليم، أن والدته تعاني من مرض الزهايمر، مؤكدا أنه لا أحد يسأل عنها من الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.
نجل الفنانة، قال في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته تبلغ من العمر 90 عاما، وأنها أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم منذ 7 سنوات.
وأضاف أن والدته تنسى الأحداث القريبة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة، وطمأن جمهوها بتأكيده أن حالتها الراهنة مستقرة، لافتا إلى أنها تنسى وفاة زوجها وتسأل عنه باستمرار، ويتجدد شعورها بالحزن فور إخبارها بوفاته منذ سنين.
وكشف نجل الفنانة إن والدته أصيبت بكسر في الحوض مؤخرا، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.
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