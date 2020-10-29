منى زكي تحقق أعلى إيراد يومي للسينما المصرية في 2020 بـ "الصندوق الأسود"

رنا صلاح الدين - حقق فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكي نجاحا كبيرا في أول أيام عرضه بالسينمات، حيث تصدر قائمة أعلى إيرادات يومية للسينما المصرية في عام 2020.

فقد استحوذ "الصندوق الأسود" بمفرده على ثلثي مبيعات تذاكر أمس الأربعاء، تاركا الثلث الأخير لأربعة أفلام أخرى وهي "الخطة العايمة"، و"توأم روحي"، و"زنزانة 7"، و"الغسالة".

حيث حقق فيلم "الصندوق الأسود" في اول أيام عرض إيراد وصل إلى 324,815 ألف جنيه من أصل 508,810 ألف جنيه إجمالي مبيعات تذاكر السينما في كل دور العرض، أمس الأربعاء.

وجاء في المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" لغادة عادل وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن، ثم فيلم " زنزانة 7" لأحمد زاهر ونضال الشافعي.

وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" للسينما بعد غياب 4 سنوات، منذ آخر أفلامها "من 30 سنة"، والذي شاركها بطولته أحمد السقا، وشيف منير، وميرفت أمين، ونور اللبنانية، وجميلة عوض، وجاء الجداوي، وغيرهم.

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فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

وكانت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، قد طرحت البرومو الدعائي للفيلم والذي غلب عليه أجواء التشويق والإثارة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 28 أكتوبر بدور العرض.

وظهرت النجمة المصرية في برومو الفيلم وهي تتعرض لهجوم مسلح من شخصين يوم عيد ميلادها، وتحاول مقاومتهما على الرغم من حملها.