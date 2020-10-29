فيديو.. ميريام فارس تضع مولودها الثاني في سرية تامة.. وتطلق عليه هذا الاسم

رنا صلاح الدين - وضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مولودها الثاني في سرية تامة، حيث أنها لم تعلن من قبل عن حملها.
الفنانة اللبنانية فاجأت جمهورها، وأعلنت هذا الخبر السعيد، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، حيث نشت مقطع فيديو يظهر يد مولودها فقط.
ميريام كشفت أنها وضعت مولودها يوم 20 أكتوبر الجاري، وأطلقت عليه اسم "دايف"، وعلقت قائلة: "صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".
وقد تلقت الفنانة اللبنانية الكثير من تعليقات المباركة والتهنئة من جمهورها، والذين دعوا الله أن يحفظ لها مولودها وابنها الأكبر "جايدن".
يذكر أن ميريام فارس تزوجت من رجل الأعمال اللبناني داني متري عام 2014، ورزقت منه بابنها الأول "جايدن" عام 2016.
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