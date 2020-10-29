بالفيديو.. أحمد فتحي يطبع حروف اسمه على قميصه ويداعب المصورين على السجادة الحمراء

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري أحمد فتحي على حضور فعاليات مهرجان الجونة في سادس أيام دورته الرابعة.

الفنان المصري ظهر على السجادة الحمراء بدلة باللون الطوبي تحتها قميص باللون الأبيض، كتب عليه الحروف الأولى من اسمه "A.F"، وقد حرص فتحي على إظهارها للمصورين.

أحمد فتحي داعب المصورين على السجادة الحمراء، وذلك بسبب مطالبتهم الكثيرة له بالتحرك يمينا ويسارا لضبط الصور، فقام بإعطائهم ظهره في النهاية، وسط ضحكاتهم.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فتحي يعرض له حاليا فيلم "الغسالة" في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة كل من أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎