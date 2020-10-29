أحمد حلمي يهنئ منى زكي بعرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" بطريقة طريفة

رنا صلاح الدين - حرص النجم أحمد حلمي على تهنئة زوجته النجمة منى زكي بعرض أحدث أفلامها "الصندوق الأسود" في السينمات، أمس الأربعاء.
حلمي نشر برومو الفيلم، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وكتب مهنئا زوجته وصناع الفيلم: "النهارده اول يوم لعرض فيلم الصندوق الاسود .. مبروك يا مني يا زكي ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفي.. بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا".
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.
وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.
وكانت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، قد طرحت البرومو الدعائي للفيلم والذي غلب عليه أجواء التشويق والإثارة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 28 أكتوبر بدور العرض.
وظهرت النجمة المصرية في برومو الفيلم وهي تتعرض لهجوم مسلح من شخصين يوم عيد ميلادها، وتحاول مقاومتهما على الرغم من حملها.
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