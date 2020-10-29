نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز يكشف إصابتها بمرض خطير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال شريف أحمد عبدالحليم، إن والدته الفنانة عايدة عبدالعزيز أصيبت بمرض خطير بعد وفاة والده الفنان أحمد عبدالحليم.

وأضاف عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى في مصر، الأربعاء، أن والدته، التي تبلغ من العمر 84 عاما، تنسى الأحداث القريبة والجديدة وتتذكر فقط الأحداث القديمة والبعيدة نتيجة إصابتها بمرض ألزهايمر.

وأكد أن حالتها الراهنة مستقرة، لافتًا إلى عدم سؤال أحد عليها من الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته التي حدثت منذ سنين، لافتًا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.