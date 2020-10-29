بعد علاقة 3 أشهر.. ما سر انفصال براد بيت عن صديقته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفصل الممثل الأمريكي براد بيت عن صديقته عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي بعد علاقة دامت 3 أشهر.
وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصدر مقرب من بيت وبوتورالسكي، أن العلاقة بينهما كانت قد بدأت في أغسطس/آب الماضي، ولكنها انتهت الآن.
وعن سر الانفصال، أضاف المصدر أن العلاقة بين براد بيت (56 عاما) ونيكول بوتورالسكي (26 عاما) لم تكن "جدية".
يشار إلى أن براد بيت لديه 6 أبناء من زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي (45 عاما).
وكان براد وأنجلينا قد تزوجا عام 2014، ولكنهما انفصلا عام 2016.
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