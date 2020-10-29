كارول سماحة تحضر لجديدها

اختارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن تعلن عن التحضير لأغنيات جديدة عبر صورة نشرتها على حسابها الشخصي على انستغرام وهي جالسة في الاستديو. وأعربت سماحة عن شغفها الكبير بالموسيقى. وعلقت على الصورة قائلة: "حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو"، وأضافت: "ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة.. استعدوا لمفاجآت عديدة".
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