كارول سماحة تحضر لجديدها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





اختارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن تعلن عن التحضير لأغنيات جديدة عبر صورة نشرتها على حسابها الشخصي على انستغرام وهي جالسة في الاستديو. وأعربت سماحة عن شغفها الكبير بالموسيقى. وعلقت على الصورة قائلة: "حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو"، وأضافت: "ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة.. استعدوا لمفاجآت عديدة".

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