شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يشارك فى "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان إسلام جمال فى بطولة مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجوم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، حيث يجسد إسلام دوراً مهما خلال أحداث المسلسل المنتظر، والذى تدور أحداثه عن قصة جديدة لأبطال مصر، وجاء اختيار إسلام بعد تألقه الفترة الماضية فى عد من الأعمال وآخرها مسلسل "قوت القلوب".

ويجرى حالياً أبطال المسلسل بروفات "ترابيزة" لقراءة أحداث الحلقات الأولى من المسلسل، كما يجرى مخرج العمل وفريق الإنتاج والإخراج معاينة أماكن التصوير ، حيث يعد المسلسل من اضخم الانتاجات هذا العام، خاصة أنه العمل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف، فضلا عن أحداثه التي تتضمن ديكورات مختلفة وعمليات خاصة وتدريبات قتالية على أعلى مستوى يقدمها أبطال العمل.

وفى سياق آخر، يصور إسلام جمال حالياً مسلسل "جمال الحريم"، حيث يقدم شخصية مختلفة خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق، من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفى، ويشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، وعدد كبير من الفنانين.