شكرا لقرائتكم خبر عن الضنا غالى.. مطربون قدموا أغانى بأسماء أبناءهم أبرزهم عمرو دياب وأخرهم أبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة طرح أو تحضيرات أغنيات لعدد من النجوم تحمل أسماء أولادهم، كنوع من الإهداء وللتعبيرعن مدى حبهم لهم فى كلمات مغناه وفى خلال السطور التالية يرصد الخليج 365 أبرز هؤلاء المطربين. عمرو دياب عمرو دياب قدم الهضبة عمرو دياب أغنية أهداها لابنته كنزى، من ضمن ألبومه "علم قلبى"، الذى صدر فى أوائل الألفية الجديدة، وأغنية أخرى لابنته جنا من ألبوم "شفت الأيام". محمد نور كما قدم المطرب محمد نور أغنية "عالية" التى غناها خصيصا لابنته عليا بألبوم "مسا مسا"، من ألحانه، وكلمات جمال الخولى، وتوزيع الموسيقى زووم. Advertisements أبو أبو انتهى المطرب أبو من تسجيل أغنية جديدة لابنته ليال، التى رزق بها خلال الأشهر الماضية من زوجته نهال لهيطة، وتحمل الأغنية اسم ابنته ليال وسجلها خصيصا لها، وضمها لألبومه الجديد. عمرو مصطفى عمرو مصطفى كشف المطرب والملحن عمرو مصطفى، أن أغنية "سلمى"، التى طرحها مؤخرًا فى أحدث ألبوماته "لعبت مع الأسد" هى إهداء خاص لابنته التى تحمل نفس الاسم، والأغنية كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحانه، ومن توزيع الموزع الموسيقى العالمى ريهاب.

تامر عاشور تامر عاشور "أيام" هى اسم المولودة الجديدة الذى رزق بها المطرب تامرعاشور وهو نفس اسم الألبوم الأخير.



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