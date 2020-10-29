2 نوفمبر.. موعد عرض مسلسل "خيط حرير" علي قناة ON

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تبدأ قناة ON، عرض مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مي عز الدين، بداية من يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة إلا ربع مساءً.

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وكانت شركة "سينرجي"، كشفت عن البرومو الرسمي للمسلسل الذي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، بجانب الإطار الاجتماعي، ويتم عرضه في 35 حلقة.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.