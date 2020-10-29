MBC تحاور رانيا يوسف وتغطي الأجزاء المكشوفة من جسدها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أجرى برنامج mbc trending المعروض عبر قناة mbc 4، حوارًا مع الفنانة رانيا يوسف، على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت رانيا يوسف خلال الحوار مقصدها من تصريحها المثير للجدل حول محاربة الإنسان القديم للديناصورات، قائلةً: "كان قصدي إن ربنا خلقنا في الغابة، البني آدم البدائي كان بيعرف يتأقلم، كنت بهزر يا جماعة وبوصل الرسالة بطريقة لطيفة، لكن يظهر إن في ناس مفهمتش النكتة مع إننا شعب بنحب النكت وبنحب نهزر".

وعن هاشتاج "#مدام_رانيا" والذي تصدر موقع "تويتر" خلال الأيام الماضية، قالت رانيا يوسف: "هاشتاج والله لطيف، بيحترموني أوي وده لطيف".

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وعن تعمدها إثارة الجدل بجرأتها، قالت: "مين قال إني بعمل حاجة عشان الناس تحبها؟ أنا بحب جرأتي، واللي مش حابب جرأتي بلاش يتابعني".

وعن التعليقات السلبية التي تتلقاها، قالت: "في قلة أدب، ودي ناس مريضة، والمريض ليس عليه حرج، واللي مش عاجبه ميبصش وميعملش فولو ويقلب القناة، الحياة أبسط من كده بكتير".

والمفارقة أنه أثناء عرض حوار رانيا يوسف مع mbc، غطت القناة الأجزاء المكشوفة من جسدها.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.