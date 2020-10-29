سلوى محمد علي.. تمنت الموت على المسرح ونال زوجها جائزة الدولة في التفوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 29 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة سلوى محمد علي الـ56 إذ أنها من مواليد 1964.

فعلى الرغم من أعمالها العديدة التي قدمتها إلا أنها لم تحصل على دور البطولة المطلقة حتى الآن، وهو ما يعود لتركيزها الكبير في تقديم أدوار تعبر عن الأم أو الزوجة أو الصديقة أو الست المصرية بأشكال مختلفة.

نرصد لكم معلومات وحكايات عن سلوى محمد علي في التقرير التالي:

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح.

- حققت الشهرة بفضل أداء دور "الخالة خيرية" بمسلسل الأطفال "عالم سمسم".

- يعرض لها حاليًا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، على قناة dmc.

- زوجها هو المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر 2019، وآخر أعماله هو مسرحية ليلة من ألف ليلة.

- عاشت بمنطقة القلعة الشعبية، وقالت ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إنها كانت تعيش في منطقة "القلعة" وكانت الفتاة الوحيدة التي تمتلك سيارة، وكانت توصل الجميع إلى المستشفى في أي حالة طارئة، وذات مرة أوصلت جارتها الحامل إلى المستشفى لتلد، وكان اسمها ميرفت ومتزوجة من علاء، لكنها كانت تنطق اسمه "عييلاء"، لذلك في فيلم "جاءنا البيان التالي" اقترحت على المخرج تغير اسم الشخصيات إلى "ميرفت وعييلاء".

- قدمت دوبلاج شخصيات في أفلام ديزني خاصة بالأطفال منها "رويلا" في "101 كلب"، "الضبع الشرير" في "الأسد الملك" وشقيقة "سندريلا".

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- قالت ببرنامج"معكم منى الشاذلي": "أحرص كل سنة أن أكتب بوست على "فيسبوك" للتبرع بالملابس في الشتاء".

- أضافت: "أنا بنت المناطق الشعبية، وفيلم فتاة المصنع،تم تصويره في منطقة "الأبجية"، وصُدمت من التغيير الذي حدث في المنطقة الشعبية".

- تمنت الموت على خشبة المسرح، حيث قالت ببرنامج "3 ستات"على قناة "صدى البلد"، إن كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح، وكان هناك تقليدًا لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي، مؤكدة أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي.

- عن سبب استخدامها للميكروباص كل فترة رغم امتلاكها لسيارة ملاكي، فقالت ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إنها تفعل ذلك كل فترة من أجل أن تسمع السيدات في المناطق الشعبية وتعرف الجديد عن حياتهم.

- شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل" بـ ١٠٠ وش"، في دور والدة الفنان اَسر ياسين، وآخر أعمالها السينمائية فيلم"صاحب المقام ".

- فاز زوجها المخرج المسرحي الكبير الراحل محسن حلمي بجائزة الدولة في التفوق فى فرع الفنون والتي أعلنتها وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وتسلمتها عنه.

- قالت عن زوجها الراحل في تصريح سابق لـ"الخليج 365": " كان مهتمًا بالمسرح، ويتمنى حدوث نهضة مسرحية، لافتة إلى اهتمامه بالمسرح خارج العاصمة.. لم يكن يعنيه فقط وجود حركة مسرحية ناجحة داخل القاهرة، ولكن نهضة مسرحية شاملة في القرى والمراكز، وكان يخرج المسرحيات في القرى ومراكز الثقافة الجماهيرية، وأخرج عدة مسرحيات أخرى منها: "أولاد ثريا، فيما يبدو سرقوا عبده، والساحرة"، وغيرها.

- من أهم أعمالها، بالسينما: "اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع"، وبالتليفزيون: "بنت اسمها ذات" و"سيرة حب" "الحارة" و"حارة اليهود" و"لأعلى سعر" و"رمضان كريم" و"نصيبي وقسمتك" الجزء الأول، و"أرض النفاق" و"طايع" و"بدل الحدوتة 3".