- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرص الفنان صلاح عبد الله والفنانة لطيفة، على الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، على طريقتهما الخاصة.
وكتب صلاح عبد الله، بيت شعر عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "مولد وصاحبه حاضر، وعمره في يوم ما غاب، وتملي في كل خاطر.. معموله ألف حساب، صلوا على حضرته..وزيدوا الصلاة يا أحباب".
فيما كتبت الفنانة لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين .. كل سنة والأمة الأسلامية والعربية بألف خير ..المولد النبوي الشريف".
المولد النبوي أو مولد رسول الله محمد بن عبد الله يوافق 12 ربيع الأول من الشهر الهجري، و28 أكتوبر من الشهر الميلادي، لذلك يعدّ شهر ربيع الأول بأكمله، شهراً للاحتفال.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفل صلاح عبدالله ولطيفة بالمولد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.