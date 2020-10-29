هكذا احتفل صلاح عبدالله ولطيفة بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبد الله والفنانة لطيفة، على الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، على طريقتهما الخاصة.

وكتب صلاح عبد الله، بيت شعر عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "مولد وصاحبه حاضر، وعمره في يوم ما غاب، وتملي في كل خاطر.. معموله ألف حساب، صلوا على حضرته..وزيدوا الصلاة يا أحباب".

فيما كتبت الفنانة لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين .. كل سنة والأمة الأسلامية والعربية بألف خير ..المولد النبوي الشريف".

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المولد النبوي أو مولد رسول الله محمد بن عبد الله يوافق 12 ربيع الأول من الشهر الهجري، و28 أكتوبر من الشهر الميلادي، لذلك يعدّ شهر ربيع الأول بأكمله، شهراً للاحتفال.