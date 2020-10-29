صور.. لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على الإحتفال بعيد ميلاد ابنتها جومانا فؤاد.

ونشرت لقاء، صورًا من الإحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد إبنتي الجميلة جومانا".

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وهنأتها الفنانة ندى بسيوني بهذه المناسبة عبر تويتر، قائلة: "الواحد محتار مين أجمل من مين ..الاتنين قمرات".

وكانت جومانا فؤاد، ابنة الفنانة لقاء سويدان، سبق أن شاركت في مسلسل "ضد مجهول" للفنانة غادة عبد الرازق.

يذكر أن ، لقاء سويدان، شاركت موخرًا بمسرحية "سيد درويش"، وشاركها بطولتها: ميدو عادل، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، وعدد من الفنانين الشباب.