ألفارو موراتا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ”هاتريك ملغي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 47 دقيقة

حادثة غريبة شهدتها مباراة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الأسباني ، حيث دخل ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، التاريخ من أوسع الأبواب، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ منافسة دوري أبطال أوروبا، يسجل 3 أهداف وتلغى له في مباراة واحدة.

وسجل موراتا هاتريك “ثلاثية” أمام برشلونة مساء اليوم الأربعاء في الدقائق 15 و30 و50 وتم إلغائهم بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو “فار”.

وذكرت شبكة “سكواكا” العالمية، أن موراتا هو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة ويتم إلغائهم بداعي التسلل.

ومنح هدف مبكر لعثمان ديمبلي وركلة جزاء قرب النهاية من ليونيل ميسي، الفوز لبرشلونة 2-صفر على مستضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، بعد إلغاء 3 أهداف لألفارو موراتا مهاجم بطل إيطاليا بداعي التسلل، الأربعاء.

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وسجل ديمبلي، الذي شارك أساسيا على غير العادة، الهدف الأول بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 14.

وشعر يوفنتوس، الذي ما زال يفتقد كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، بالإحباط بعد إلغاء هدفين لموراتا في الشوط الأول وثالث بعد الاستراحة، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو بداعي أنه كان متسللا بفارق بسيط.

واكتملت خيبة أمل يوفنتوس بعد طرد المدافع مريه دميرال في الدقيقة 85، ثم حسم ميسي الفوز بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق برشلونة الفوز بعد خسارته 1-3 على أرضه أمام ريال مدريد، السبت، واستقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، الثلاثاء.

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، مقابل 3 نقاط ليوفنتوس.