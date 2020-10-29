تراند اليوم : فيديو نار – حمو بيكا وعمر كمال عاملين حفلة على لورديانا

من جديد ظهرت الراقصة البرازيلية لورديانا، في مقطع فيديو، بصحبة نشر عمر كمال المغني الشعبي، وحمو بيكا، وهي ترقص بصبتهما على أنغام أغنية “انتي معلمة”، وذلك بعدما نشره “كمال” عبر حسابه على إنستجرام.

وظهرت الراقصة بفستان يشبه نفس الفستان الماضي التي ظهرت به للمرة الأولى، ولكن باللون الأحمر الداكن، وهو فستان من خامة ناعمة بين القطن والجيل، كما اعتمدت الراقصة على ارتداء جاكيت أسود معه.

لورديانا، الراقصة البرازيلية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب ظهورها في مقطع رقص وهي تقدم وصلة رقص على المهرجان الشعبي “إخواتي” بفستان رصاصي بسيط من القطن، بات حديث رواد “السوشيال ميديا”.