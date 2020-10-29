بيرين سات في لفتة مميزة تجاه بيروت الجريحة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة التركية بيرين سات صورة لتمثال نفذته الفنانة اللبنانية حياة ناظر، مصنوع من الزجاج والأنقاض الذي نتج عن الانفجار الكبير في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الفائت، والذي أسفر عن وقوع أكثر من 190 شهيداً وأكثر من ستة آلاف جريحاً بالاضافة الى أضرار مادية جسيمة جداً.

وقالت بيرين سات عبر حسابها على موقع إنستغرام: “هذا التمثال، المصنوع من الزجاج والأنقاض يقف فخورًا في ظل الدمار، يتضمن ساعة في نفس توقيت الإنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية (6:08 مساء)”، وقالت حياة ناظر “حطم الانفجار قلبي، لقد أصبت بالصدمة، ولكن بصراحة، جميعنا في لبنان نشعر بالصدمة عندما أشعر بهذه الطريقة، أحاول فقط تقديم المساعدة والإصلاح والشفاء من خلال الفن، هذه طريقتي في قبول الواقع وتشجيع شعبي على النهوض مجدداً”.

حظي المنشور على الآلاف من التعليقات المثنية على اللفتة المميزة من قبل بيرين سات تجاه بيروت الجريحة.