محمد عبده يطرح أحدث أغنياته “ارتاح”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي محمد عبده أغنية جديدة بعنوان “ارتاح” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وبتعاون جديد بعد أغنية “يا أمنيات”، تعاون محمد عبده في أغنية “ارتاح” على صعيد اللحن مع النجم السعودي عبد الرب ادريس وحملت الأغنية كلمات أحمد فلاح الرويلي. الأغنية تعتبر بمثابة جرعة طربية من محمد عبده وتؤكد أن العطاء الفني ليس مرتبطًا بالسن، وبإمكان الفنان الحقيقي الغناء في كل المراحل من أجل اسعاد جمهوره.

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