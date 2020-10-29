متابعة بتجــــــــــــرد: سحبت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال مصر 2019/2020، لقبها الجمالي من الفائزة ديانا حامد، بسبب أمور قانونية خاصة بقواعد وشروط المسابقة العالمية بحسب بيان وصلت إلى «زهرة الخليج» نسخة منه. ومنحت ذات اللجنة اللقب الجمالي للوصيفة الأولى آية عبد الرازق، في المسابقة التي جرت أساساً في سبتمبر 2019. والملكة الجديدة تبلغ من العمر 23 عاماً، وهي طالبة في كلية طب جامعة عين شمس، ومهتمه بالسينما والإعلام، وكانت قد شاركت في بعض الأعمال الدرامية بأدوار بسيطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آية عبد الرازق ملكة بديلة لجميلات مصر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.