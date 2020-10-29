زوج ابنة نجلاء فتحي يرد على ضجة صورة "حافية القدمين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت صورة المخرج المصري خضر محمد خضر وهو يحمل حذاء زوجته ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي بمهرجان الجونة السينمائي ضجة واسعة.

وعقّب خضر على الضجة بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة "ياسمين"، وهي حافية القدمين على السجادة الحمراء، وبجوارها زوجها وهو يحمل حذاءها وعلى وجهه ابتسامة عريضة.

وقال خضر في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "عندي بس تعليقين صغيرين عايز أقولهم لمن يهمه الأمر: بالنسبة للصورة بتاعتي أنا ومراتي، الصورة ديه اتاخدت وإحنا مروحين الساعة ١:٣٠ صباحاً من حفل الافتتاح (مش وإحنا داخلين حفل الافتتاح) أكيد مش هدخل حفلة شايل جزمة مراتي وماشي! إحنا الدعوات بتاعتنا دعوات VIP مش دعوات مشاهير، فا ده أصلاً ما بيدخلناش على السجادة الحمراء مع الفنانين، ده بيدخلنا من باب تاني جنبه ما فيهوش كاميرات".



وتابع قائلا: "كل ما هناك أن بعد ٦ ساعات من الحفل، وإحنا خارجين باب الخروج كان زحمة وكل الناس خارجه منه (فنانين وغير فنانين ومصورين وكاميرات فيديو).. ومراتي أكيد بعد ٦ ساعات رجلها تعبت زي أي واحدة رجلها بتتعب في أي فرح.. فا قلعت الجزمة! فا من الطبيعي ومن الرجولة ومن الأدب إن أنا اللي أنزل أجيب الجزمة (مش هخلي مراتي توطي وسط الناس أكيد..) وديه لا حاجة تعييني ولا تقلل مني".





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وواصل حديثه: "واحدة شايلة بيتي على راسها ١٥ سنة، مش هاشيل جزمتها ١٥ دقيقة؟ المهم ضربت بعيني لقيت ممر السجادة الحمرا مفتوح وفاضي قولت لها ياللا نخرج من هنا أسرع، ولقينا المصور العزيز محمد حامد بيطلب مننا صورة فوقفنا ٣ ثواني بالضبط.. ابتسمنا وأخدنا الصورة وخلعنا.. والراجل تفضل مشكوراً وبعت لي الصورة على الفيسبوك وبصراحة الصورة لذيذة.. ولما حطيتها عندي على الوول لقيتها بيتعمل لها شير روحت قافلها (للأصدقاء فقط) بس كدة".

وظهرت ياسمين أبوالنجا خلال المهرجان مرتدية فستانا رائع التصميم، وأشاد عدد كبير من المتابعين بإطلالتها الجميلة، وقالوا إنها تحمل قدرا كبيرا من ملامح والدتها النجمة نجلاء فتحي.

وبدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة.