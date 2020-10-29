شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنتظر عرض "خيط حرير "وتجسد دور زوجة نيكولا معوض .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظرالنجمة مى سليم انطلاق عرض مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما بدأت شركة سينرجى الدعاية الخاصة بالعمل بطرح البوستر والبرومو الرسمى، حيث تجسد مى خلال أحداث العمل شخصية زوجة الفنان نيكولا معوض وتحدث العديد من المواقف بسبب هذه الزيجة فى اطار اجتماعى تشويقى.

مسلسل "خيط حرير" بطولة مى عز الدين محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخروتدور أحداثه فى إطاراجتماعى تشويقى.



مى سليم فى كواليس خيط حرير

وفى سياق متصل تواصل مى سليم تصوير مشاهدها فى مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب، والذى تجسد فيه دور فتاة من حارة شعبية، والعمل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين

Advertisements

وكانت مى قد انتهت من تصوير مسلسلها "بأثر رجعى" من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام، ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية على الانترنت خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته محمد عز، توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.