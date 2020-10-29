مي عز الدين تحذر جمهورها: “الموضوع شكله كبير”

متابعة بتجــــــــــــرد: مع بدء العد التنازلي لعرض مسلسل “خيط حرير”، كشفت بطلة العمل الفنانة مي عز الدين عن الإعلان التشويقي الرسمي، الذي زاد من غموض أحداث المسلسل، وهو ما عبرت عنه مي بتعليق مثير لخطف أنظار جمهورها منذ الدقيقة الأولى.

ونشرت الفنانة المصرية مي عز الدين، الإعلان التشويقي الجديد لمسلسها “خيط حرير” عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، وعلقت عليه محذرة جمهورها بقولها: “الموضوع شكله كبير والحدوتة خيوطها كتير وعايزة تركيز”.

وتدور أحداث المسلسل في 35 حلقة، في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل “خيط حرير” العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويا مسلسل “حالة عشق” عام 2015، ومسلسل “رسايل” عام 2018، ومسلسل “وعد” عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.