متابعة بتجــــــــــــرد: يمضي الممثل التركي كيفانتش تاتليتوغ عطلة يستمتع فيها بوقته مع زوجته خبيرة المظهر التركية باشاك ديزير في إحدى المناطق الساحلية الجنوبية في تركيا. ونشرت زوجة تاتليتوغ مجموعة من الصور اللافتة التي التقطتها له ومعه خلال إجازتهما. وعلّقت عليها بالقول: “لديّ الكثير من المغامرات معكَ”.

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة كيفانتش تاتليتوغ تتحدّث عن مغامراتها معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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