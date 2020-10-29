محمد شاهين يحصد أول مليون عن كليب “١٠٠ هزة” مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيديو كليب أغنية “١٠٠ هزة” للفنان المصري محمد شاهين أكثر من مليون مشاهدة في غضون عشرة أيام وذلك على قناة شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم، تمّ تصويرها على طريقة الفيديوكليب في دبي تحت ادارة المخرج اللبناني عادل سرحان، الذي قدّم نجم ستار اكاديمي بصورة مختلفة وإطلالة جديدة.
كالعادة، وضعت لايف ستايلز ستوديوز خطة تسويقية ضخمة للترويج للعمل، حيث بدأت المنصات الاجتماعية والقنوات بعرض الفيديوكليب الجديد.
نفيد بالذكر أن محمد شاهين، الفائز بلقب ستار أكاديمي بموسمه العاشر، كان قد انضم في شهر تموز/يوليو الماضي إلى أسرة نجوم شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
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