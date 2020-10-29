في فيديو طريف – هيلدا خليفة تستجيب لطلب غناء “بنت الجيران” بالإنكليزية

متابعة بتجــــــــــــرد: لفتت مقدمة البرامج اللبنانية هيلدا خليفة الكثير من الأنظار بسبب أناقة إطلالاتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق يوم الجمعة 23 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري (2020).

وعلى هامش المهرجان أجري معها لقاء طريف على شاشة قناة ON وطرحت عليها أسئلة غريبة وغير مألوفة. وكان من ضمن تلك الأسئلة أن تؤدي أغنية بنت الجيران باللغة الإنكليزية واستجابت لهذا من خلال جملة قصيرة جداً.

كما طلب منها تقليد ضحكة الفنانة المصرية نبيلة عبيد وتكرار 3 كلمات “صفحة سبعة صعبة” مرات عدة. وسئلت هيلدا عن سبب اختيارها اللون الأخضر الذي تميز به فستانها خلال حفل الافتتاح فأشارت إلى أنها تحب هذا اللون متوجهة بالشكر إلى المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

ويشار إلى أن المذيعة التي اشتهرت بتقديم برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي” تولت هذا العام تقديم الدورة الرابعة من الحدث السينمائي السنوي الذي أقيم في ظل اجراءات احترازية لحماية الحاضرين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.