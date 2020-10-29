بالفيديو – أمل حجازي تُنشد لرسول المحبة

متابعة بتجــــــــــــرد: تحت عنوان “رسول المحبة”، طرحت الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ أنشودتها الدينية الجديدة لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

أنشودة “رسول المحبة” من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وخصّتها أمل حجازي بفيديو تولى تصميمه تامر سليم.

وانتهت أمل حجازي من تسجيل جميع أغنيات ألبومها الديني الأول، والذي يتكون من ست أغنيات هي “يا خلق الله”، “بكره هيكبروا”، “كتاب الله”، “رب قلوب”، “نور الهداية”، و”فلسطين”، ومن المقرر طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أمل حجازي، أعلنت اعتزالها العمل الفني، بعد اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، لكنها أوضحت أن قرار الاعتزال لم يكن للغناء عموماً، ولكن لنوعية معينة من الأغاني، موضحة أنها ستقدم فقط الأغاني الهادفة والدينية، التي تحمل رسائل أخلاقية راقية.