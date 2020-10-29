"اونوس موندوس" جديد فرقة "سكيليتون كراود" السعودية

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"الخليج 365" من بيروت: قررت فرقة موسيقى الإندي والروك والموسيقى البديلة "سكيليتون كراود" إطلاق أغنيتهم الجديدة "اونوس موندوس" بعد مرور ست سنوات على تأسيسها عام 2014 في جدة على يد الثنائي متعدد المواهب عبد الملك زبيلة وفارس الصبياني.

وتستمد اونوس موندوس إلهامها بكل فخر من فرقتي ديبيش مود وناين إنش نيلز، وتقدم كلمات مميزة مستوحاة من أجواء موسيقى الإندي. ويتألق عبدالملك في الغناء وعلى آلة ومفاتيح مزج الأصوات، فيما يقدم فارس أداءً استثنائياً على الجيتار، ويتنقلان صعوداً وهبوطاً عبر العديد من المحطات الصوتية الرائعة.

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غير أن أكثر ما يميز اونوس موندوس هو التوقف المفاجئ المفعم بأنغام الجيتار الصاخبة والموسيقى الإلكترونية المميزة.

واستوحى الثنائي البالغ من العمر 23 عاماً إلهامه في إبداع الأغنية من مصدر غير مألوف هو تحليلات عالم النفس كارل يونغ. حيث استعانا بوصفه للعقل الباطن لتقديم عمل يدعو إلى التصالح مع الذات والارتقاء بالمعتقدات الثقافية الموروثة عبر التاريخ.

وتسلط الأغنية الضوء على موسيقى الإندي التي أثبتت حضورها بقوة في المملكة العربية السعودية. وتأتي فرقة الروك الشرق الأوسطية "سكيليتون كراود" في طليعة رواد هذه الموسيقى برسالتها الطموحة الرامية إلى كسر الحواجز من خلال سرد قصص عن الانكسارات والتضحيات.

وبالإضافة الى أغنيتها المنفردة الجديدة أوندوس موندوس تحضر الفرقة البوماً كاملاً.