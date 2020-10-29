شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر من نار على علم.. أحمد شيبة يسجل أجدد أغانيه "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "أشهر من نار على علم"، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقى عمرو المصرى. وشارك شيبة فى رمضان الماضى بأغنية تتر مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين منهم مي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

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يذكر أن آخر أعمال شيبة دويتو مع أمينة هو كليب جديد بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.