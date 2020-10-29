شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "Fever" مع أنجيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دائما النجمة العالمية دوا ليبا لتقديم العديد من الأعمال المتنوعة التى تفاجئ بها جمهورها، وقد أعلنت ليبا أنها بصدد إطلاق أغنية جديدة "ديو"، تعاونت فيها دوا البالغة من العمر (25 سنة) مع واحدة من أبرز مغنيات البوب البلجيكيات وهى "أنجيل"، حيث أسعدت المفاجأة قطاعا كبيرا من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.



دوا ليبا و انجيل

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وقررت دوا ليبا أن تطلق أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم "Fever" مع المغنية أنجيل "Angèle" بعد غد الجمعة 30 أكتوبر، والأغنية متاحة للطلب المسبق الآن.

يذكر أن دوا ليبا استطاعت مؤخرا أن تحقق نجاحا جديدا بكليبها الذى أطلقته مؤخرا مع مغنى الراب الأمريكى DaBaby ذو الـ28 عاما، وهو كليب للريميكس الجديد لأغنيتها "Levitating" .

"Levitating" هو التعاون الثانى بين دوا ليبا مع مغنى الراب DaBaby، حيث كان الريمكس الأول بالتعاون مع أيقونتى الموسيقى والغناء مادونا وميسى إليوت.