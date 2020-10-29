إليسا تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر: "أحر التمنيات بعيد المولد النبوي الشريف لكل العالم العربي، وللبنان، على أمل إنو هالعيد يعيد شوي من الأمل المفقود بإيامنا، ويحمل السعادة والصحة والأمان لكل الناس بكل الأوطان العربية، عقبال كل سنة".

جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية.

وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène