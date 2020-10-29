مصطفى درويش يخوض أولى بطولاته التليفزيونية في "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يخوض الفنان مصطفى درويش أولى بطولاته التليفزيونية من خلال حكاية "ربع قيراط"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، بمشاركة الفنانة ريهام عبد الغفور.
ونشر "درويش" صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق عليها :"يلا بقى ده أول خبر ليكم، دعواتكم في أول بطولة مع الجميلة ريهام عبد الغفور، دعواتكم".
يذكر أن خر أعمال مصطفى درويش مسلسل "بـ100 وش" شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.
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