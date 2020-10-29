المصري محمد دياب مشرفا على مسلسل مارفل فارس القمر

الخميس 29 أكتوبر 2020

أعلنت استوديوهات مارفل السينمائية تعاقدها مع المخرج المصري محمد دياب للإشراف على مسلسل Moon Knight (فارس القمر).



ويتضمن جدول أعمال مارفل حاليًا عدة مشاريع تلفزيونية شيقة في الطريق، أحدثها مسلسل "فارس القمر" للنجم أوسكار إسحاق، وفقًا لموقع "ذا بلايليست" الأمريكي.

ويتناول المسلسل قصة مارك سبكتور، مرتزق سابق يحارب الجريمة بفضل امتلاكه قوى إله القمر المصري كونشو، لكنه في الوقت نفس يمتلك جانبًا مظلمًا في شخصيته، إذ يعاني من مرض تعدد الشخصيات واضطراب ما بعد الصدمة.

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ويشتهر محمد دياب بإخراجه لفيلم "القاهرة 678"، الذي صدر عام 2010، ثم أشرف على مشاريع أخرى بين الإخراج والتأليف منها فيلم "اشتباك"، الذي شارك في مهرجان كان السينمائي.

وذكر الموقع، أن اختيار مارفل يؤكد التزامها بالبحث عن صناع أفلام صغار السن للمشاركة في عمل جماعي ودفعهم لتحقيق النجاح.

وتوقع الموقع، أن اختيارات مارفل الجديدة للبطل والمخرج ستزيد من تشوق الجمهور المتحمس لرؤية نتاج تعاون ثقافات مختلفة في مسلسل تنتجه ديزني، ويعرض على شبكة ديزني بلاس.