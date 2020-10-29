شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يظهر فى تصوير أحدث أفلامه بعد يوم واحد من إصابة وجهه فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد النجم دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" وهو متعافى من إصابته تماماً مؤخراً فى تقرير نشره موقع الديلي ميل، حيث ظهر أثناء تصويره مشاهد أحد أفلامه الجديدة مؤخراً بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا وإصابته مع عائلته بالفيروس، حين ظهر في مدينة نوركوس التابعة لولاية جورجيا الأمريكية.



ذا روك اثناء الاصابة

وذلك بعدما شارك متابعيه على إنستجرام مؤخراً بصور من داخل الجيم بعد إصابته في وجهه وهو ملطخ بالدماء، إلا أنه لم يتأخر عن التصوير وظهر بكامل لياقته خلال مشاهد فيلم red notice.

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ذا روك خلال التصوير

وكان الممثل دوين جونسون المعروف باسم ذا روك قد ظهر وهو بدماء على وجهه بسبب سلسلة ضخمة أثناء التمرين، ليقوم بعدها بتذوق دمه بيده، وذلك وفقا لقول المأثور القديم "لا ألم، لا ربح".

"ذا روك" البالغ من العمر 48 عامًا ظهر في فيديو بينما كان الدم يسيل من جرح تحت حاجبه، عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلاً: "في كثير من الأحيان تشتد الأمور هنا في تلك الجنة الحديدية، لكننا لا نعزف نغمات ولا نردد أغاني الأطفال".