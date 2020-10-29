شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس أحدث أغانى طارق الشيخ بتوقيع ملحن المهرجانات الباور العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي طارق الشيخ في أغنيته الجديدة التى يبحث عن اسم مناسب لها، مع عدد كبير من صناع أغانى المهرجانات، حيث يلحنها له الباور العالى، كما يشارك فى توزيعها مع أحمد بيشو، وهى من كلمات أمير شيكو، ومن المتوقع طرحه خلال

ويتعاون طارق الشيخ فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة. ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين، الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى.

Advertisements

يذكر أن آخر آعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.