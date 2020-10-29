هذا ما قاله راغب علامة عن الوضع الراهن في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان راغب علامة، على توجيه رسالة للشعب اللبناني، عن الوضع الراهن بالبلاد.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "انطلقت ثورة احتجاج محقة في ١٠/١٧ سرقها من سرقها، طارت الأموال، فجّروا بيروت بقنبلة هيروشيمية ودمّروا العملة الوطنية بعد أن حوّلوا دولارات الناس الى حسابات مافياتهم في الخارج، أفقروا الناس! دمروا الإقتصاد والآن يتقاسمون .. حكومة عتيدة تنتمي لنفس المجموعات! أيها اللبنانيون طار البلد".

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وطرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.